В Криворожском районе в пятиэтажке прогремел взрыв: погиб мужчина

Там в квартире на первом этаже пятиэтажного дома прогремел взрыв. К сожалению, в результате погиб владелец квартиры.
Об этом сообщил Дмитрий Невеселый, глава Зеленодольской громады.
Сейчас на месте трагедии работают ГСЧС и полиция.
Причина взрыва устанавливается.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы: что произошло.
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Рыбаку повезло!
Без паники!
Нужна ваша помощь!
Ночью россияне снова терроризировали Днепропетровскую область.
Рыбаку повезло!
Без паники!
Нужна ваша помощь!
Ночью россияне снова терроризировали Днепропетровскую область.
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!
Подготовьтесь!
Зонт сегодня, скорее всего, не пригодится!
Но есть нюанс.
В Днепр и область нельзя ввозить грузы из Болгарии.
В больнице Днепра скончался 1,5-летний мальчик, который 6 дней назад опрокинул кастрюлю с кипятком.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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