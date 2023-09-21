В Криворожском районе в пятиэтажке прогремел взрыв: погиб мужчина

Произошло это сегодня ночью в Зеленодольске.

Там в квартире на первом этаже пятиэтажного дома прогремел взрыв. К сожалению, в результате погиб владелец квартиры.

Об этом сообщил Дмитрий Невеселый, глава Зеленодольской громады.

Сейчас на месте трагедии работают ГСЧС и полиция.

Причина взрыва устанавливается.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы: что произошло.

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