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В Криворожском районе в пятиэтажке прогремел взрыв: погиб мужчина

Сегодня 09:23
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Произошло это сегодня ночью в Зеленодольске.

Новости Днепра про В Криворожском районе в пятиэтажке прогремел взрыв: погиб мужчина

Там в квартире на первом этаже пятиэтажного дома прогремел взрыв. К сожалению, в результате погиб владелец квартиры.

Об этом сообщил Дмитрий Невеселый, глава Зеленодольской громады.

Сейчас на месте трагедии работают ГСЧС и полиция.

Причина взрыва устанавливается.

Новости Днепра про В Криворожском районе в пятиэтажке прогремел взрыв: погиб мужчина

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы: что произошло.

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