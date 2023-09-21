На Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы: что произошло

Сегодня, 21 сентября, в Днепропетровской области будет громко — в Кривом Роге прогремят взрывы.
Но причин для паники нет – они производственные.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Так, в 12:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «№2-бис» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы), в 13:00 – в карьере «Первомайский» ЧАО «СИОНГОК» (Терновский район).
Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.
Но, пожалуйста, ни в коем случае не игнорируйте тревоги!
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