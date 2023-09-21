На Днепропетровщине больше месяца разыскивают дедушку, который имеет проблемы с памятью

В Днепропетровской области разыскивают без вести пропавшего 74-летнего Виктора Пирога.
Известно, что дедушка 16 августа ушел из дома в с. Новополье и не вернулся. Может быть в Кривом Роге или где-нибудь в Криворожском районе.
Об этом сообщила Татьяна Карнаух в сообществе «Поиск детей Кривой Рог».
Был одет: в темно-зеленую кофту и синие спортивные штаны.
Отмечается, что у мужчины проблемы с памятью.
Если вы видели этого дедушку или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номеру: 098-593-06-60.
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине полиция разыскивает 40-летнего мужчину, который исчез почти 3 месяца назад.
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