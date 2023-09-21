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  • У Криворізькому районі в п’ятиповерхівці пролунав вибух: загинув чоловік

У Криворізькому районі в п’ятиповерхівці пролунав вибух: загинув чоловік

Сьогодні 09:23
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Сталося це сьогодні вночі у місті Зеленодольськ.

Новости Днепра про У Криворізькому районі в п'ятиповерхівці пролунав вибух: загинув чоловік

Там в квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового будинку пролунав вибух. На жаль, у результаті загинув власник квартири.

Про це повідомив Дмитро Невеселий, голова Зеленодольської громади.

Зараз на місці трагедії працюють ДСНС та поліція.

Причина вибуху встановлюється.

Новости Днепра про У Криворізькому районі в п'ятиповерхівці пролунав вибух: загинув чоловік

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині сьогодні пролунають вибухи: що сталося.

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Новости Днепра про У Криворізькому районі в п'ятиповерхівці пролунав вибух: загинув чоловікУкраїнська

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