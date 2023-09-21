У Криворізькому районі в п’ятиповерхівці пролунав вибух: загинув чоловік

Там в квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового будинку пролунав вибух. На жаль, у результаті загинув власник квартири.
Про це повідомив Дмитро Невеселий, голова Зеленодольської громади.
Зараз на місці трагедії працюють ДСНС та поліція.
Причина вибуху встановлюється.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині сьогодні пролунають вибухи: що сталося.
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