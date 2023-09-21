На Днепропетровщине пожар в доме унес жизнь мужчины

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!

Вчера, 20 сентября, в Новомосковске на улице Ивана Франко горел одноэтажный жилой дом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 19:53.

Спасатели оперативно прибыли на место. Там они установили, что горит крыша одноэтажного жилого дома, также огонь распространился по комнатам.

Возгорание локализовали в 20:35 и ликвидировали в 21:50. Огонь повредил вещи домашнего обихода, мебель, перекрытия и конструкции крыши дома. Общая площадь пожара составила 40 кв. м.

К сожалению, в доме спасатели обнаружили обгоревшее тело 62-летнего мужчины.

К тушению возгорания привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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