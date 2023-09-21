«Такое бывает раз в жизни»: в Кривом Роге поймали царь-рыбу весом почти 20 кг (ФОТО)

На днях в Кривом Роге рыбак поймал гигантского толстолоба. Вес трофея составляет 19 кг.
Об этом счастливчик рассказал в Facebook-сообществе «Рыбалка — любитель Криворожье».
Такое бывает раз в жизни и не у каждого, – отметил рыбак.
В комментариях под постом шутят, что царь-рыбу поймали на чудо-планктон.
Но рыбак подробности своей рыбной охоты не раскрыл.
Отметим, толстолобик – это рыба, населяющая пресные водоемы и относящаяся к семейству карповых. Его еще называют серебряным карпом. Такая рыба может вырастать до значительных размеров, достигая в длину около полутора метров при весе до 30 килограммов. Голова толстолобика настолько велика, что занимает пятую часть от размера всего тела.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге поймали карпа-гиганта: затянул почти на 10 кг (ФОТО).
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