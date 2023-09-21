“Таке буває раз у житті”: у Кривому Розі спіймали цар-рибу вагою майже 20 кг (ФОТО)

Днями у Кривому Розі рибалка спіймав гігантського товстолоба. Вага трофею складає 19 кілограмів.
Про це щасливчик розповів у Facebook-спільноті “Риболовля – любитель Криворіжжя”.
Таке буває раз у житті і не у кожного, – зазначив рибалка.
У коментарях під дописом жартують, що цар-рибу спіймали на чудо-планктон.
Але рибалка подробиці свого рибного полювання не розкрив.
Зазначимо, товстолобик – це риба, що населяє прісні водойми і належить до сімейства коропових. Його ще називають срібним коропом. Така риба може виростати до значних розмірів, досягаючи в довжину близько півтора метра при вазі до 30 кілограмів. Голова товстолобика настільки велика, що займає п’яту частину від розміру всього тіла.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі спіймали коропа-гіганта: затягнув на майже 10 кг (ФОТО).
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