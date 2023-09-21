Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Таке буває раз у житті”: у Кривому Розі спіймали цар-рибу вагою майже 20 кг (ФОТО)

“Таке буває раз у житті”: у Кривому Розі спіймали цар-рибу вагою майже 20 кг (ФОТО)

Сьогодні 10:22
просмотров

Рибалці пощастило!

Новости Днепра про

Днями у Кривому Розі рибалка спіймав гігантського товстолоба. Вага трофею складає 19 кілограмів.

Про це щасливчик розповів у Facebook-спільноті “Риболовля – любитель Криворіжжя”.

Таке буває раз у житті і не у кожного, – зазначив рибалка.

Новости Днепра про

У коментарях під дописом жартують, що цар-рибу спіймали на чудо-планктон.

Новости Днепра про

Але рибалка подробиці свого рибного полювання не розкрив.

Зазначимо, товстолобик – це риба, що населяє прісні водойми і належить до сімейства коропових. Його ще називають срібним коропом. Така риба може виростати до значних розмірів, досягаючи в довжину близько півтора метра при вазі до 30 кілограмів. Голова товстолобика настільки велика, що займає п’яту частину від розміру всього тіла. 

Новости Днепра про

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі спіймали коропа-гіганта: затягнув на майже 10 кг (ФОТО).

Читайте також:

Новости Днепра про Українська

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині зазняли рідкісну червонокнижну змію
Новини Дніпра
Сьогодні 10:30
На Дніпропетровщині зазняли рідкісну червонокнижну змію

На Дніпропетровщині помітили рідкісну змію.

У Криворізькому районі в п’ятиповерхівці пролунав вибух: загинув чоловік
Новини Дніпра
Сьогодні 09:23
У Криворізькому районі в п’ятиповерхівці пролунав вибух: загинув чоловік

Сталося це сьогодні вночі у місті Зеленодольськ.

На Дніпропетровщині сьогодні пролунають вибухи: що сталося
Новини Дніпра
Сьогодні 09:03
На Дніпропетровщині сьогодні пролунають вибухи: що сталося

Без паніки!

На Дніпропетровщині понад місяць розшукують дідуся, який має проблеми з пам’яттю
Новини Дніпра
Сьогодні 08:35
На Дніпропетровщині понад місяць розшукують дідуся, який має проблеми з пам’яттю

Потрібна ваша допомога!

Наверх