В Днепре на Кротова мотоциклист врезался в фуру: что с водителем двухколесного

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине пьяный мужчина угнал автомобиль и ездил на нем по тротуарам и клумбам.

По предварительной информации, водитель двухколесного врезался в припаркованный грузовик. Мужчина получил травмы. Его госпитализировали в больницу.

Сегодня, 7 марта, на улице Бориса Кротова в районе дома №15 произошла авария.

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Какие документы нужны жителям Днепра для въезда и выезда со страны на машине и не только Пока что пределы Украины могут покинуть не все ее граждане. Выезд запрещен мужчинам призывного возраста – от 18 до 60 лет, а также некоторым категориям женщин. просмотров