В Днепре на Кротова мотоциклист врезался в фуру: что с водителем двухколесного

Сегодня, 7 марта, на улице Бориса Кротова в районе дома №15 произошла авария.
Там мотоциклист врезался в фуру.
Об этом сообщает «Информатор».
По предварительной информации, водитель двухколесного врезался в припаркованный грузовик. Мужчина получил травмы. Его госпитализировали в больницу.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.
Будьте осторожны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине пьяный мужчина угнал автомобиль и ездил на нем по тротуарам и клумбам.
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