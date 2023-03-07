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В Днепре показали один из старейших фонтанов (ФОТО)

Сегодня 13:10
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В Днепре рассказали историю старейшего фонтана в городе.

Новости Днепра про В Днепре показали один из старейших фонтанов (ФОТО)

Историей поделилась известная экскурсоводка Леся Логашова.

В Днепре уцелел один из старейших фонтанов в городе. Находится он в обычном дворе на углу проспекта Леси Украинки и улицы Степана Бандеры.

Вот здание бывшего ликероводочного завода. За ним – новый огромный жилой комплекс к улице Староказацкой. А между ними приютился двухэтажный домик конца 19 века. Будто ничего удивительного. Типичное здание с элементами «кирпичного стиля», но давайте зайдем во двор. Именно во дворе можно увидеть самый старый фонтан Днепра, – рассказала экскурсовод.

Известно, что фонтан здесь появился еще в 19 веке в Катеринославе. Есть две версии того, кто его построил. Согласно первой, это был приказ директора завода неподалеку, а по другой версии, во дворе по улице Шмидта расположен мужской лицей, и фонтан установили возле него, как зону отдыха для детей. Впрочем, по сей день никто не может с уверенностью сказать, какая из историй более правдива.

Фонтан выглядит как круглая чаша, посреди которой разместили колонну с фигурками ангелов. По словам экскурсовода, такие мотивы были популярны в Екатеринославе 1870-1910 годов, поэтому можно считать, что сооружению более ста лет.

Называется он «Фонтан ангелов», из-за изображения ангелов, украшающих конструкцию с трех сторон. Кажется, будто они следят за теми, кто заходит на этот двор. До конца 20 века конструкция была заброшена. Вторую жизнь фонтан получил благодаря жителям близлежащих домов, которые за личные средства отреставрировали эту постройку.

По словам экскурсовода, доступ во двор открыт, поэтому если будет в этом районе — можете увидеть сооружение своими глазами.

Новости Днепра про В Днепре показали один из старейших фонтанов (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре показали один из старейших фонтанов (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре показали один из старейших фонтанов (ФОТО)

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