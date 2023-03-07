Торгую, где хочу: в Днепре продавщица с цветами заняла инвалидное место на парковке и перекрыла проход

И пока в Украине не отменили этот праздник или не перенесли его на другой день, торговцы цветами пытаются заработать.
Так, уже несколько дней подряд в людных местах, возле остановок общественного транспорта, магазинов можно встретить людей, которые продают цветы. Но, к сожалению, очень часто они становятся помехой для других.
Так, на улице Михновского возле одного из АТБ продавщица с цветами заняла инвалидное место на парковке и полностью перекрыла проход для пешеходов.
Об этом сообщил в Фейсбуке днепрянин Алексей Днепровский.
Отмечается, что на просьбу убрать или передвинуть свой товар она ответила “Торгую где хочу”.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре заметили человека-клумбу (ФОТО).
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