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На Днепропетровщине ссора двух пенсионеров закончилась убийством

Сегодня 18:56
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5 марта между 70-летним и 60-летним мужчинами возникла ссора, во время которой последний нанес знакомому многочисленные удары кухонным ножом.

Новости Днепра про На Днепропетровщине ссора двух пенсионеров закончилась убийством

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Произошло это на территории Криворожского района, сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли с места происшествия орудие преступления – кухонный нож.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 15 лет лишения свободы.

6 марта подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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