На Днепропетровщине ссора двух пенсионеров закончилась убийством

От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Произошло это на территории Криворожского района, сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли с места происшествия орудие преступления – кухонный нож.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 15 лет лишения свободы.
6 марта подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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