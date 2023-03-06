На Днепропетровщине ссора двух пенсионеров закончилась убийством

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 15 лет лишения свободы.

Произошло это на территории Криворожского района, сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

5 марта между 70-летним и 60-летним мужчинами возникла ссора, во время которой последний нанес знакомому многочисленные удары кухонным ножом.

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