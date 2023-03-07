В Днепре мужчина насиловал мальчиков по соседству, пока их родители были на работе

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Известно, что это произошло в начале января этого года. 46-летний днепрянин, проживавший по соседству, изнасиловал двух мальчиков 8 и 10 лет. Мужчина часто проводил с ними время, играя в общежитии, пока родители были на работе.
Впрочем, как оказалось, подозреваемый совершал действия сексуального характера в отношении этих детей. Преступление удалось обнаружить благодаря одному из мальчиков, который записал соседа на мобильный телефон, пока тот приставал к другому ребенку. Школьник показал это видео маме, которая и вызвала полицию.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей, ему объявили о подозрении. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее приговор вынесли насильнику, который еще в 2020 году забрал у 11-летней девочки 29 грн и изнасиловал ее. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы.
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