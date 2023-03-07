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  • Торгую, де хочу: у Дніпрі продавчиня з квітами зайняла інвалідне місце на парковці та перекрила прохід

Торгую, де хочу: у Дніпрі продавчиня з квітами зайняла інвалідне місце на парковці та перекрила прохід

Сьогодні 12:01
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Уже завтра 8 березня.

Новости Днепра про Торгую, де хочу: у Дніпрі продавчиня з квітами зайняла інвалідне місце на парковці та перекрила прохід

І поки в Україні не скасували це свято чи не перенесли його на інший день, торговці квітами намагаються заробити.

Так, уже кілька днів поспіль у людних місцях, біля зупинок громадського транспорту, магазинів тощо можна зустріти людей, які продають квіти. Але, на жаль, дуже часто вони стають перешкодою для інших.

Так, на вулиці Міхновського біля одного із АТБ продавчиня з квітами зайняла інвалідне місце на парковці та повністю перекрила прохід для пішоходів.

Новости Днепра про Торгую, де хочу: у Дніпрі продавчиня з квітами зайняла інвалідне місце на парковці та перекрила прохід

Новости Днепра про Торгую, де хочу: у Дніпрі продавчиня з квітами зайняла інвалідне місце на парковці та перекрила прохід

Про це повідомив у Фейсбук дніпрянин Олексій Дніпровський.

Зазначається, що на прохання прибрати або пересунути свій товар вона відповіла “Торгую где хочу”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі помітили людину-клумбу (ФОТО).

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Новости Днепра про Торгую, де хочу: у Дніпрі продавчиня з квітами зайняла інвалідне місце на парковці та перекрила прохідУкраїнська

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