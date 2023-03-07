Торгую, де хочу: у Дніпрі продавчиня з квітами зайняла інвалідне місце на парковці та перекрила прохід

Уже завтра 8 березня.

І поки в Україні не скасували це свято чи не перенесли його на інший день, торговці квітами намагаються заробити.

Так, уже кілька днів поспіль у людних місцях, біля зупинок громадського транспорту, магазинів тощо можна зустріти людей, які продають квіти. Але, на жаль, дуже часто вони стають перешкодою для інших.

Так, на вулиці Міхновського біля одного із АТБ продавчиня з квітами зайняла інвалідне місце на парковці та повністю перекрила прохід для пішоходів.

Про це повідомив у Фейсбук дніпрянин Олексій Дніпровський.

Зазначається, що на прохання прибрати або пересунути свій товар вона відповіла “Торгую где хочу”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі помітили людину-клумбу (ФОТО).

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