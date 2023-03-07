В Днепре на АЗС избили и ограбили мужчину

В Днепре избили мужчину.

Об этом сообщили в патрульной полиции Днепра.

Так, вчера вечером в полицию позвонили сотрудники АЗС, которые рассказали, что к ним обратился мужчина и попросил вызвать правоохранителей.

Приехав на вызов, инспекторы выяснили, что днепрянина избили двое неизвестных мужчин, которые забрали у него личные вещи, деньги и скрылись. Патрульные узнали приметы нападающих и начали отрабатывать район. Через некоторое время они увидели подходящих по описанию людей.

Пострадавший узнал в них своих обидчиков. Их задержали. На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу и доставили предполагаемых преступников в отделение полиции. С ними работает следователь.

Напомним, вчера вечером пожилой мужчина попал под колеса трамвая. К сожалению, потерпевший скончался на месте от полученных травм. Как нам сообщили в полиции, личность погибшего пока не установлена.

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