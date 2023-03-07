В Днепре на АЗС избили и ограбили мужчину

Об этом сообщили в патрульной полиции Днепра.
Так, вчера вечером в полицию позвонили сотрудники АЗС, которые рассказали, что к ним обратился мужчина и попросил вызвать правоохранителей.
Приехав на вызов, инспекторы выяснили, что днепрянина избили двое неизвестных мужчин, которые забрали у него личные вещи, деньги и скрылись. Патрульные узнали приметы нападающих и начали отрабатывать район. Через некоторое время они увидели подходящих по описанию людей.
Пострадавший узнал в них своих обидчиков. Их задержали. На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу и доставили предполагаемых преступников в отделение полиции. С ними работает следователь.
Напомним, вчера вечером пожилой мужчина попал под колеса трамвая. К сожалению, потерпевший скончался на месте от полученных травм. Как нам сообщили в полиции, личность погибшего пока не установлена.
Читайте также:
Автор:
В Днепре будут судить агентку ФСБ.
В одном из общежитий мужчина насиловал соседских мальчиков.
В Павлограде горел двухэтажный частный дом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Кабинета министров сообщил…
Месяц март у многих ассоциируется с букетами цветов, которые словно подчеркивают приход весны. Но как правило весенние букеты быстро вянут. Чтобы растения радовали как можно дольше – журналисты dnepr.info собрали рекомендации как продлить жизнь цветам в вазе.
В Днепре будут судить агентку ФСБ.
В одном из общежитий мужчина насиловал соседских мальчиков.
В Павлограде горел двухэтажный частный дом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Кабинета министров сообщил о 46 тысячах 104 погибших в результате стихийного бедствия.
Украинские военные уничтожили штурмовик Су-25 российских войск. Также подразделения ВСУ сбили почти два десятка вражеских беспилотников.
Сегодня, 7 марта, частная энергетическая компания ЦЭК планирует проводить плановые работы с отключением света.
По состоянию на 6:00 в Днепре коммунальное хозяйство работает стабильно. Объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения и горожане с теплом и водой.
6 марта в селе Богдановка во время движения загорелся автомобиль BMW. Спасатели прибыли на место и потушили легковушку.
Сегодня, 6 марта, в Днепре электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!