В Днепре заметили человека-клумбу (ФОТО)

В воскресенье, 5 марта, по улицам Днепра ходили удивительные «создания». Они подходили к женщинам и девочкам и дарили цветы. Об этом рассказала днепрянка Ирина.
На Левобережном 3 такие пестрые «создания» поздравили женщин Индустриального района с весной и подарили немного хорошего настроения, — отметила она.
Днепрянам удалось заметить двух человек, одевшихся в пестрые костюмы, облепленные искусственными цветами.
Отметим, что в этом году нет выходного на 8 марта. Согласно статье 6 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» во время военного положения дополнительные выходные отменяются.
Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагается отменить выходной в Международный женский день, но ввести День украинской женщины, который приходится в день рождения Леси Украинки — 25 февраля.
Отметим, сегодня в «Дии» закончился опрос касающийся 8 марта. Известного, что за это проголосовали рекордные 2,1 млн. граждан. Большинство людей, а именно 1,3 млн., высказались за то, чтобы оставить 8 марта выходным. Впрочем, отдыхать в этот день мы будем только после окончания войны.
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