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В Днепре заметили человека-клумбу (ФОТО)

Сегодня 10:24
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По улицам Днепра бродил человек-клумба.

Новости Днепра про В Днепре заметили человека-клумбу (ФОТО)

В воскресенье, 5 марта, по улицам Днепра ходили удивительные «создания». Они подходили к женщинам и девочкам и дарили цветы. Об этом рассказала днепрянка Ирина.

На Левобережном 3 такие пестрые «создания» поздравили женщин Индустриального района с весной и подарили немного хорошего настроения, — отметила она.

Днепрянам удалось заметить двух человек, одевшихся в пестрые костюмы, облепленные искусственными цветами.

Новости Днепра про В Днепре заметили человека-клумбу (ФОТО)

Отметим, что в этом году нет выходного на 8 марта. Согласно статье 6 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» во время военного положения дополнительные выходные отменяются.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагается отменить выходной в Международный женский день, но ввести День украинской женщины, который приходится в день рождения Леси Украинки — 25 февраля.

Отметим, сегодня в «Дии» закончился опрос касающийся 8 марта. Известного, что за это проголосовали рекордные 2,1 млн. граждан. Большинство людей, а именно 1,3 млн., высказались за то, чтобы оставить 8 марта выходным. Впрочем, отдыхать в этот день мы будем только после окончания войны.

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