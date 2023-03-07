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  • В Днепре судили женщину, которая сделала смертельную инъекцию полуторагодовалому сыну

В Днепре судили женщину, которая сделала смертельную инъекцию полуторагодовалому сыну

Сегодня 12:42
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В Днепре женщина, которая сделала смертельную инъекцию полуторагодовалому сыну, приговорена к 8 годам лишения свободы.

Новости Днепра про В Днепре судили женщину, которая сделала смертельную инъекцию полуторагодовалому сыну

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

По данным следствия, еще в сентябре 2021 года 39-летняя женщина, будучи фармацевтом с медицинским образованием, сделала инъекцию своему полуторагодовалому сыну с сильнодействующим кардиостимулирующим лекарственным средством, запрещенным к свободной продаже.

В состоянии клинической смерти мальчика госпитализировали в областную детскую больницу. Ребенок умер в реанимационном отделении от острого отравления препаратом.

В настоящее время готовится апелляционная жалоба на мягкость назначенного наказания. В апелляционной инстанции прокуратура будет настаивать на назначении женщине более сурового наказания.

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