В Днепре судили женщину, которая сделала смертельную инъекцию полуторагодовалому сыну

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.
По данным следствия, еще в сентябре 2021 года 39-летняя женщина, будучи фармацевтом с медицинским образованием, сделала инъекцию своему полуторагодовалому сыну с сильнодействующим кардиостимулирующим лекарственным средством, запрещенным к свободной продаже.
В состоянии клинической смерти мальчика госпитализировали в областную детскую больницу. Ребенок умер в реанимационном отделении от острого отравления препаратом.
В настоящее время готовится апелляционная жалоба на мягкость назначенного наказания. В апелляционной инстанции прокуратура будет настаивать на назначении женщине более сурового наказания.
Читайте также:
Автор:
Уже завтра 8 марта.
Будьте осторожны!
В одном из общежитий мужчина насиловал соседских мальчиков.
Сегодня, 7 марта, на территории ЖК "РиверПарк", что на улице…
Первые американские зенитные ракетные комплексы Patriot уже находятся в Украине.
В Днепре избили мужчину.
Месяц март у многих ассоциируется с букетами цветов, которые словно подчеркивают приход весны. Но как правило весенние букеты быстро вянут. Чтобы растения радовали как можно дольше – журналисты dnepr.info собрали рекомендации как продлить жизнь цветам в вазе.
Уже завтра 8 марта.
В Днепре будут судить агентку ФСБ.
Будьте осторожны!
В одном из общежитий мужчина насиловал соседских мальчиков.
В Павлограде горел двухэтажный частный дом.
Сегодня, 7 марта, на территории ЖК "РиверПарк", что на улице Набережная Победы, под колесами авто нашли гранату.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Кабинета министров сообщил о 46 тысячах 104 погибших в результате стихийного бедствия.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!