У Дніпрі показали один із найстаріших фонтанів (ФОТО)

У Дніпрі розповіли історію найстарішого фонтану в місті.

Історією поділилася відома екскурсовод Леся Логашова.

У Дніпрі вцілів один із найстаріших фонтанів в місті. Знаходиться він у звичайному дворі на розі проспекту Лесі Українки та вулиці Степана Бандери.

Ось будівля колишнього лікеро-горілчаного заводу. За ним – новий величезний житловий комплекс до вулиці Старокозацької. А між ними притулився двоповерховий будиночок кінця 19 століття. Наче нічого надзвичайного. Типова будівля з елементами «цегляного стилю», але давайте зайдемо у двір. Саме у дворі можна побачити найстаріший фонтан Дніпра, – розповіла екскурсовод.

Відомо, що фонтан тут з’явився ще в 19 сторіччі у тодішньому Катеринославі. Є дві версії того, хто його збудував. Згідно до першої, це був наказ директора заводу неподалік, а за іншою версією, у дворі по вулиці Шмідта був розташований чоловічий ліцей, і фонтан встановили біля нього, як зону відпочинку для дітей. Втім, до цього дня ніхто не може з впевненістю сказати, яка із історій правдивіша.

Фонтан виглядає як кругла чаша, посередині якої розмістили колону з фігурками янголів. За словами екскурсовода, такі мотиви були популярними у Катеринославі 1870-1910 років, через це можна вважати, що споруді більше ста років.

Називається він “Фонтан янголів”, через зображення янголів, які прикрашають конструкцію з трьох боків. Здається, наче вони слідкують за тими, хто заходить на це подвір’я. До кінця 20 сторіччя конструкція була занедбана. Друге життя фонтан отримав завдяки мешканцям прилеглих будинків, які за особисті кошти відреставрували цю споруду.

За словами екскурсовода, доступ на подвір’я відкритий, тому якщо буде в цьому районі – можете побачили споруду на власні очі.

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