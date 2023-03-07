В Днепре мужчина погиб под колесами трамвая

В понедельник, 6 марта, в Днепре на перекрестке ул. Каруны и Луговская произошел несчастный случай. Там мужчина примерно 60-70 лет попал под колеса трамвая.
К сожалению, от полученных травм пострадавший скончался на месте.
Как нам сообщили в полиции, личность погибшего пока не установлена.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушения правил дорожного движения, повлекшие смерть пострадавшего).
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре пассажир с оружием «захватил» трамвай.
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