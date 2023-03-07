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В Днепре мужчина погиб под колесами трамвая

Сегодня 11:27
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Будьте осторожны!

Новости Днепра про В Днепре мужчина погиб под колесами трамвая

В понедельник, 6 марта, в Днепре на перекрестке ул. Каруны и Луговская произошел несчастный случай. Там мужчина примерно 60-70 лет попал под колеса трамвая.

К сожалению, от полученных травм пострадавший скончался на месте.

Как нам сообщили в полиции, личность погибшего пока не установлена.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушения правил дорожного движения, повлекшие смерть пострадавшего).

Новости Днепра про В Днепре мужчина погиб под колесами трамвая

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре пассажир с оружием «захватил» трамвай.

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