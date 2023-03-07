Почти летняя жара: в Днепре резко потеплеет

В ближайшие дни в Украине резко потеплеет.
По словам известной синоптика Наталки Диденко, весна смело заявит о себе высокой температурой воздуха, в течение дня 8 марта будет +7+14 градусов, на юге +10+16 градусов. Впрочем, на западе и на севере могут быть периодические дожди.
Из плохого – такая погода продержится только несколько дней, а в субботу снова похолодает.
Что касается Днепра, то 8 и 9 марта в городе будет тепло. Температура воздуха прогреется до +14…+15 градусов тепла. Дожди следует ожидать поближе к выходным.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Набережной Победы расцвели тысячи крокусов. Линия из разноцветных цветов тянется от сквера «Прибрежный» до кольца на Победе.
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