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  • У Дніпрі на Кротова мотоцикліст врізався у фуру: що з водієм двоколісного

У Дніпрі на Кротова мотоцикліст врізався у фуру: що з водієм двоколісного

Сьогодні 15:30
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Будьте обережні за кермом!

Новости Днепра про У Дніпрі на Кротова мотоцикліст врізався у фуру: що з водієм двоколісного

Сьогодні, 7 березня, на вулиці Бориса Кротова в районі будинку №15 сталася аварія.

Там мотоцикліст врізався у фуру.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Новости Днепра про У Дніпрі на Кротова мотоцикліст врізався у фуру: що з водієм двоколісного

За попередньою інформацією, водій двоколісного врізався в припарковану вантажівку. Чоловік отримав травми. Його госпіталізували до лікарні.

Усі обставини ДТП буде встановлювати слідчий.

Новости Днепра про У Дніпрі на Кротова мотоцикліст врізався у фуру: що з водієм двоколісного

Новости Днепра про У Дніпрі на Кротова мотоцикліст врізався у фуру: що з водієм двоколісного

Будь ласка, будьте обережні за кермом та дотримуйтеся правил дорожнього руху!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині п’яний чоловік викрав автомобіль та їздив на ньому по тротуарах і клумбах.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Кротова мотоцикліст врізався у фуру: що з водієм двоколісногоУкраїнська

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