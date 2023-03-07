У Дніпрі на Кротова мотоцикліст врізався у фуру: що з водієм двоколісного

Сьогодні, 7 березня, на вулиці Бориса Кротова в районі будинку №15 сталася аварія.
Там мотоцикліст врізався у фуру.
Про це повідомляє “Інформатор”.
За попередньою інформацією, водій двоколісного врізався в припарковану вантажівку. Чоловік отримав травми. Його госпіталізували до лікарні.
Усі обставини ДТП буде встановлювати слідчий.
Будь ласка, будьте обережні за кермом та дотримуйтеся правил дорожнього руху!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині п’яний чоловік викрав автомобіль та їздив на ньому по тротуарах і клумбах.
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