На Дніпропетровщині п’яний чоловік викрав автомобіль та їздив на ньому по тротуарах і клумбах

Інцидент стався у Новомосковському районі.

Як повідомляють у ГУ НП у Дніпропетровській області, 34-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння викрав автомобіль та їздив на ньому по тротуарах і клумбах селища. При цьому він наражав на небезпеку інших людей.

Правоохоронці одразу прибули на місце та встановили, що у транспортного засобу заклинило кермо, однак водій не зупиняється, а їздить по колу. Чоловік зачинився всередині автомобіля і на прохання зупинити автомобіль не реагував. Щоб зупинити авто, правоохоронці розбили вікно автівки та зупинили її. Надалі поліцейські з’ясували, що вказаний автомобіль «ВАЗ 2109» незадовго до цього був викрадений. Також під час перевірки з’ясувалося, що в крові водія понаднормовий вміст алкоголю – 2,03 проміле.

Порушника затримали.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Окрім цього, правопорушника притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 130, ч. 5 ст. 126 та ч. 1 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На теперішній час вирішується питання про вручення затриманому повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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