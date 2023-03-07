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  • На Днепропетровщине пьяный мужчина угнал автомобиль и ездил на нем по тротуарам и клумбам

На Днепропетровщине пьяный мужчина угнал автомобиль и ездил на нем по тротуарам и клумбам

Сегодня 14:44
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Инцидент произошел в Новомосковском районе.

Новости Днепра про На Днепропетровщине пьяный мужчина угнал автомобиль и ездил на нем по тротуарам и клумбам

Как сообщают в ГУ НП в Днепропетровской области, 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль и ездил на нем по тротуарам и клумбам поселка. При этом он подвергал опасности других людей.

Правоохранители сразу прибыли на место и установили, что у транспортного средства заклинил руль, однако водитель не останавливается, а ездит по кругу. Мужчина закрылся внутри автомобиля и на просьбу остановить автомобиль не реагировал. Чтобы остановить авто, правоохранители разбили окно автомобиля и остановили его. В дальнейшем полицейские выяснили, что указанный автомобиль «ВАЗ 2109» незадолго до этого был угнан. Также во время проверки выяснилось, что в крови водителя есть алкоголь – 2,03 промилле.

Нарушителя задержали.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). Кроме того, правонарушителя привлекли к административной ответственности по ст. 130, ч. 5 ст. 126 и ч. 1 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине пьяный мужчина угнал автомобиль и ездил на нем по тротуарам и клумбамУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине пьяный мужчина угнал автомобиль и ездил на нем по тротуарам и клумбамРусский

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