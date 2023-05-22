В Днепре на бульваре Славы упало огромное дерево: прямо на пешеходную аллею

К счастью, никто не пострадал.

Сегодня, 22 мая, в Днепре на бульваре Славы (на жилом массиве «Победа») прямо на пешеходную аллею упало огромное дерево. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает dnepr.info.

Напомним, раньше мы сообщали, что в Днепре два 15-метровых тополя свалились на дорогу и перекрыли движение.

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