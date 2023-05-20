В Днепре два 15-метровых тополя свалились на дорогу и перекрыли движение

Деревья уже убрали.

Все произошло вечером 19 мая. Как сообщили в ГСЧС, около 20:00 к ним обратились горожане и сообщили, что на углу проспектов Леси Украинки и Александра Поля дерево упало на дорогу и заблокировало движение транспорта.

Приехав на вызов, чрезвычайники увидели, что два тополя, высотой примерно 15 метров каждый, упали на дорогу и мешали движению транспорта.

10 спасателей с помощью бензопил распилили деревья на части и убрали из проезжей части. По данным ГСЧС, никто не пострадал.