В Днепре два 15-метровых тополя свалились на дорогу и перекрыли движение

Все произошло вечером 19 мая. Как сообщили в ГСЧС, около 20:00 к ним обратились горожане и сообщили, что на углу проспектов Леси Украинки и Александра Поля дерево упало на дорогу и заблокировало движение транспорта.
Приехав на вызов, чрезвычайники увидели, что два тополя, высотой примерно 15 метров каждый, упали на дорогу и мешали движению транспорта.
10 спасателей с помощью бензопил распилили деревья на части и убрали из проезжей части. По данным ГСЧС, никто не пострадал.
Напомним, вчера вечером неподалеку от Днепра военные приземлили два шахеда, которые россияне направили на наш город.
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