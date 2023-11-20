В Днепре на Березинской собака покусала женщину с ребенком на руках

На днях в Днепре на улице Березинской произошел ужасный случай.

Там собака покусала женщину.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что днепрянка держала на руках ребенка, в этот момент к ней подбежала собака и укусила за ногу.

Собаки живут на рынке, продавцы говорят, что они спокойные. Но нападения не единичны. Зооконтроль отреагировал холодно, сказали, что в понедельник приедут. Пожалуйста, будьте осторожны, – говорится в сообщении.

Фото от пострадавшей:

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге собаки покусали ребенка: это уже не впервые.

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