В Днепре на Березинской собака покусала женщину с ребенком на руках

Там собака покусала женщину.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что днепрянка держала на руках ребенка, в этот момент к ней подбежала собака и укусила за ногу.
Собаки живут на рынке, продавцы говорят, что они спокойные. Но нападения не единичны. Зооконтроль отреагировал холодно, сказали, что в понедельник приедут. Пожалуйста, будьте осторожны, – говорится в сообщении.
Фото от пострадавшей:
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге собаки покусали ребенка: это уже не впервые.
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