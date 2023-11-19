Снежная авария: в Днепре на Проспекте Гагарина произошло ДТП (ВИДЕО)

Об этом сообщает Telegram-канал «Ну и Днепр».
Сегодня в Днепре выпал первый снег, и результаты на дорогах не заставили себя ждать.
Что стало причиной ДТП, не сообщается.
Коммунальщики просят не оставлять авто на обочине во избежание таких ситуаций.
В городе работает спецтехника, а водителям советуют поторопиться, чтобы «переобуться» в зимнюю резину.
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Автор:
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Дніпро продовжує засипати снігом, у зв'язку з чим на вулиці вивели спецтехніку.
Сегодня враг снова обстреливал мирные общины Днепропетровской области.
В Днепре выпал первый снег.
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