Снежная авария: в Днепре на Проспекте Гагарина произошло ДТП (ВИДЕО)

На обочине Проспекта Гагарина столкнулось сразу 3 автомобиля.

Об этом сообщает Telegram-канал «Ну и Днепр».

Сегодня в Днепре выпал первый снег, и результаты на дорогах не заставили себя ждать.

Что стало причиной ДТП, не сообщается.

Коммунальщики просят не оставлять авто на обочине во избежание таких ситуаций.

В городе работает спецтехника, а водителям советуют поторопиться, чтобы «переобуться» в зимнюю резину.

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