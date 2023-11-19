В Днепре 17-летняя девушка пыталась укоротить себе жизнь на Центральном мосту

Вчера в Днепре 17-летняя девушка-подросток пыталась совершить самоубийство на Центральном мосту.

Об этом сообщает ИА «Информатор» со ссылкой на собственные источники.

Девушка прыгнула с моста в воду, но ее успели спасти от смерти.

После ЧП подростка госпитализировали в больницу.

К счастью, сейчас угрозы ее жизни нет.

Редакция отмечает, что не нужно игнорировать длительное депрессивное состояние своих близких, особенно детей.

В городе работает горячая линия психологической помощи Днепропетровской ОГА (0800-505-085) и Днепропетровский центр социально-психологической помощи (376-53-83, 748-07-39).

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