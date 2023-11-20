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У Дніпрі на Березинській собака покусав жінку з дитиною на руках

Сьогодні 08:04
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Днями у Дніпрі на вулиці Березинській стався жахливий випадок.

Новости Днепра про У Дніпрі на Березинській собака покусав жінку з дитиною на руках

Там собака покусав жінку.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що дніпрянка тримала на руках дитину, у цей момент до неї підбіг собака та вкусив за ногу.

Собаки живуть на ринку, продавці кажуть, що вони спокійні. Але напад не поодинокий. “Зооконтроль” відреагував холодно, сказали, що в понеділок приїдуть. Будь ласка, будьте обережні, – йдеться у повідомленні.

Фото від постраждалої:

Новости Днепра про У Дніпрі на Березинській собака покусав жінку з дитиною на руках

Новости Днепра про У Дніпрі на Березинській собака покусав жінку з дитиною на руках

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі собаки покусали дитину: це вже не вперше.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Березинській собака покусав жінку з дитиною на рукахУкраїнська

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