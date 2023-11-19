В Днепре на улицы вышло 50 единиц снегоуборочной техники

Сейчас дороги обрабатывают специальной песчано-соляной смесью.
Водителей просят не оставлять авто на обочине дорог, чтобы не мешать коммунальщикам.
КП «Днепровский электротранспорт» вывел на маршрут трамваи, которые будут убирать влажный снег из контактной сети.
Также готовы выйти снегоуборочные трамваи.
В городском электротранспорте с завтрашнего дня будут работать электропечи.
Читайте также:
Автор:
На обочине Проспекта Гагарина столкнулось сразу 3 автомобиля.
Сегодня враг снова обстреливал мирные общины Днепропетровской области.
В Днепре выпал первый снег.
Вчера в Днепре 17-летняя девушка-подросток пыталась совершить самоубийство на Центральном…
На обочине Проспекта Гагарина столкнулось сразу 3 автомобиля.
Сегодня враг снова обстреливал мирные общины Днепропетровской области.
В Днепре выпал первый снег.
Вчера в Днепре 17-летняя девушка-подросток пыталась совершить самоубийство на Центральном мосту.
В Донецком направлении погиб воин из Днепропетровщины Александр Лозовой.
В городе Марганец Днепропетровской области мужчина взорвал гранату во время застолья.
Сегодня утром в Днепре на улице Набережная Победы горела квартира.
Сегодня ночью на улице Строителей в Чечеловском районе мужчина пугал соседей гранатами.
В Днепре большая очередь машин выискивалась на шиномонтаж.
Сегодня утром на улице Соломии Крушельницкой города Первомайск произошел пожар.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!