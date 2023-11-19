В Днепре на улицы вышло 50 единиц снегоуборочной техники

Дніпро продовжує засипати снігом, у зв'язку з чим на вулиці вивели спецтехніку.

Сейчас дороги обрабатывают специальной песчано-соляной смесью.

Водителей просят не оставлять авто на обочине дорог, чтобы не мешать коммунальщикам.

КП «Днепровский электротранспорт» вывел на маршрут трамваи, которые будут убирать влажный снег из контактной сети.

Также готовы выйти снегоуборочные трамваи.

В городском электротранспорте с завтрашнего дня будут работать электропечи.

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