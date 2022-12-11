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  • В Днепре маршрутчик вышвырнул из салона 14-летнего подростка: что известно (ВИДЕО)

В Днепре маршрутчик вышвырнул из салона 14-летнего подростка: что известно (ВИДЕО)

Сегодня 16:37
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В Днепре из маршрутки выгнали подростка.

Новости Днепра про В Днепре маршрутчик вышвырнул из салона 14-летнего подростка: что известно (ВИДЕО)

11 декабря в днепровской маршрутке №91 случился конфликт. Водитель вышвырнул из салона 14-летнего парня. Видео со скандалом потерпевший разместил в городских телеграмм-каналах.

Недоразумение возникло из-за удостоверения, которое должен был показать школьник, чтобы проехаться в транспорте бесплатно. Водитель хотел увидеть документ, чтобы убедиться в словах подростка, но тот отказался. После этого маршрутчик выгнал пассажира из салона.

Как рассказал представитель АТП сайту «Днепровская панорама«, пассажир зашел в маршрутку на жилом массиве Тополь и сел сзади.

Когда водитель попросил заплатить за проезд — тот отказался и сказал, что он льготник. По просьбе показать удостоверение подросток отказался это сделать, аргументировав свой отказ тем, что он «не обязан», — отметил представитель АТП.

После этого началась ссора, подросток начал обзывать водителя матами.

Доехав до остановки «Новый центр» пассажир показал какое-то удостоверение, не позволив водителю убедиться в том, что оно настоящее. Парень вернулся в салон и начал спорить с водителем, а потом произошло то, что на видео, – рассказал представитель АТП.

Другие пассажиры подтверждают версию водителя, и говорят, что это подросток спровоцировал скандал. В настоящее время маршрутчик отстранен от работы для проведения служебного расследования.

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Новости Днепра про В Днепре маршрутчик вышвырнул из салона 14-летнего подростка: что известно (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепре маршрутчик вышвырнул из салона 14-летнего подростка: что известно (ВИДЕО)Русский

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