В Днепре маршрутчик вышвырнул из салона 14-летнего подростка: что известно (ВИДЕО)

11 декабря в днепровской маршрутке №91 случился конфликт. Водитель вышвырнул из салона 14-летнего парня. Видео со скандалом потерпевший разместил в городских телеграмм-каналах.
Недоразумение возникло из-за удостоверения, которое должен был показать школьник, чтобы проехаться в транспорте бесплатно. Водитель хотел увидеть документ, чтобы убедиться в словах подростка, но тот отказался. После этого маршрутчик выгнал пассажира из салона.
Как рассказал представитель АТП сайту «Днепровская панорама«, пассажир зашел в маршрутку на жилом массиве Тополь и сел сзади.
Когда водитель попросил заплатить за проезд — тот отказался и сказал, что он льготник. По просьбе показать удостоверение подросток отказался это сделать, аргументировав свой отказ тем, что он «не обязан», — отметил представитель АТП.
После этого началась ссора, подросток начал обзывать водителя матами.
Доехав до остановки «Новый центр» пассажир показал какое-то удостоверение, не позволив водителю убедиться в том, что оно настоящее. Парень вернулся в салон и начал спорить с водителем, а потом произошло то, что на видео, – рассказал представитель АТП.
Другие пассажиры подтверждают версию водителя, и говорят, что это подросток спровоцировал скандал. В настоящее время маршрутчик отстранен от работы для проведения служебного расследования.
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Яна Юхименко
Автор:
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