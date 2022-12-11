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  • У Дніпрі маршрутчик викинув із салону 14-річного підлітка: що відомо (ВІДЕО)

У Дніпрі маршрутчик викинув із салону 14-річного підлітка: що відомо (ВІДЕО)

Сьогодні 16:37
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У Дніпрі із маршрутки вигнали підлітка.

Новости Днепра про У Дніпрі маршрутчик викинув із салону 14-річного підлітка: що відомо (ВІДЕО)

11 грудня в дніпровській маршрутці №91 виник конфлікт. Водій викинув із салону 14-річного хлопця. Відео зі скандалом потерпілий розмістив в міських телеграм-каналах.

Непорозуміння виникло через посвідчення, яке мав показати школяр, щоб проїхатися в транспорті безкоштовно. Водій хотів побачити документ, щоб впевнитися в словах підлітка, але той відмовився. Після цього маршрутчик вигнав пасажира із салону.

Як розповів представник АТП сайту “Дніпровська панорама“, пасажир зайшов до маршрутки на житловому масиві Тополя і сів ззаду.

Коли водій попросив заплатити за проїзд – той відмовився, і сказав, що він пільговик. На прохання показати посвідчення, підліток відмовився це зробити, аргументувавши свою відмову тим, що він “не зобов’язаний”, – зазначив представник АТП.

Після цього почалася сварка, підліток почав обзивати водія лайливими виразами.

Доїхавши до зупинки “Новий центр” пасажир показав якесь посвідчення, не давши змоги водієві впевнитися в тому, що воно справжнє. Хлопець повернувся до салону та почав сперечатися з водієм, а потім сталося те, що на відео, – розповів представник АТП.

Інші пасажири підтверджують версію водія, і говорять, що це підліток спровокував скандал. Наразі маршрутчика відсторонили від роботи для проведення службового розслідування.

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Новости Днепра про У Дніпрі маршрутчик викинув із салону 14-річного підлітка: що відомо (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі маршрутчик викинув із салону 14-річного підлітка: що відомо (ВІДЕО)Русский

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