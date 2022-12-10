«У меня дома тоже постоянно выключают свет», — мэр Днепра

Россияне продолжают терроризировать Украину.

Около 50% энергоинфраструктуры Украины значительно повреждены, часть уничтожена. Поэтому украинцы вынуждены часами, а то и днями, сидеть без света.

Как отметил мэр Днепра Борис Филатов, у него дома тоже выключают свет, но мы со всем справимся.

В это, конечно, трудно поверить, но у меня дома тоже постоянно выключают свет. Собаки мерзнут. Особенно попугаи. Но мы справимся. Кутаю Малого в плед. Он — смешной. И очень-очень добрый. «Без вас» (с) Спасибо, Владимир Александрович, что выразили нашу национальную идею. Без них, бл@дей. Пусть будут прокляты, — написал мэр Днепра.

Мы выстоим и обязательно победим. Всё будет Украина!

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