Как уберечь электротехнику от перепадов напряжения: советы ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям дала советы, как защитить электроприборы от перепада напряжения после возобновления электроснабжения.
В результате перепада напряжения после восстановления электроснабжения может выйти из строя электротехника, — говорится в сообщении ГСЧС.
Как уберечь технику в случае отключения света
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