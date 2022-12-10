Как уберечь электротехнику от перепадов напряжения: советы ГСЧС

Как уберечь технику в случае отключения света

В результате перепада напряжения после восстановления электроснабжения может выйти из строя электротехника, — говорится в сообщении ГСЧС.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям дала советы, как защитить электроприборы от перепада напряжения после возобновления электроснабжения.

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