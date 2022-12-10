Комбо: в Днепре и области в воскресенье ожидаются сильный ветер и густой туман

В воскресенье, 11 декабря, в Днепре и области ожидается туман. Видимость – 300-500 м.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Кроме того, завтра на Днепропетровщине ожидаются порывы юго-восточного ветра – 15-20 м/с. Уровень опасности – первый (желтый).
Поэтому, будьте внимательны и берегите себя!
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