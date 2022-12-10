Комбо: в Днепре и области в воскресенье ожидаются сильный ветер и густой туман

Пожалуйста, берегите себя!

В воскресенье, 11 декабря, в Днепре и области ожидается туман. Видимость – 300-500 м.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Кроме того, завтра на Днепропетровщине ожидаются порывы юго-восточного ветра – 15-20 м/с. Уровень опасности – первый (желтый).

Поэтому, будьте внимательны и берегите себя!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: