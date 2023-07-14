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  • В Днепре десятки домов и поселок в пригороде остались без воды: подробности

В Днепре десятки домов и поселок в пригороде остались без воды: подробности

Сегодня 13:54
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Сделайте запасы питьевой и технической воды!

Новости Днепра про В Днепре десятки домов и поселок в пригороде остались без воды: подробности

Сегодня, 14 июля, некоторые жители Днепра и пригорода остались без воды.

Причина – проведение аварийных работ.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, прекращено водоснабжение:

  • ул. Титова, 8-16;
  • ул. Гагарина, 4 (Новоалександровка);
  • пос. Диевка-1 (частично);
  • ул. С. Ковалевской, 49-80;
  • ул. Калиновая, 64-80;
  • ул. В. Макуха, 1-11;
  • ул. Фронтовая;
  • ул. Волынская;
  • ул. Брюлова;
  • ул. Волновахи;
  • ул. Сочинская;
  • туп. Волынский;
  • ул. Сечевых Стрельцов, 21-73 (обновлено).

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Кроме того, остановилась ПНС на ул. 25-й Сичеславской бригады, поэтому снижено давление подачи воды на верхних этажах:

  • просп. Гагарина, 100-124.

Нормативное давление будет восстановлено в ближайшее время.

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Новости Днепра про В Днепре десятки домов и поселок в пригороде остались без воды: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре десятки домов и поселок в пригороде остались без воды: подробностиРусский

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