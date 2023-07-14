В Днепре десятки домов и поселок в пригороде остались без воды: подробности

Сегодня, 14 июля, некоторые жители Днепра и пригорода остались без воды.
Причина – проведение аварийных работ.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Кроме того, остановилась ПНС на ул. 25-й Сичеславской бригады, поэтому снижено давление подачи воды на верхних этажах:
Нормативное давление будет восстановлено в ближайшее время.
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