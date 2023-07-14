У Дніпрі десятки будинків та селище у передмісті залишилися без води: подробиці

Зробіть запаси питної та технічної води!

Сьогодні, 14 липня, деякі мешканці Дніпра та передмістя залишилися без води.

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

вул. Титова, 8-16;

вул. Гагаріна, 4 (Новоолександрівка);

сел. Діївка-1 (частково);

вул. С. Ковалевської, 49-80;

вул. Калинова, 64-80;

вул. В. Макуха, 1-11;

вул. Фронтова;

вул. Волинська;

вул. Брюлова;

вул. Волновахи;

вул. Сочинська;

туп. Волинський.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Крім того, зупинилась ПНС на вул. 25-ї Січеславської бригади, тому знижено тиск подачі води на верхніх поверхах:

просп. Гагаріна, 100-124.

Нормативний тиск буде відновлено найближчим часом.

Читайте також:

Українська

Автор: