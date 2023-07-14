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Новини У Дніпрі десятки будинків та селище у передмісті залишилися без води: подробиці
У Дніпрі десятки будинків та селище у передмісті залишилися без води: подробиці
Зробіть запаси питної та технічної води!
Сьогодні, 14 липня, деякі мешканці Дніпра та передмістя залишилися без води.
Причина – проведення аварійних робіт.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Так, припинено водопостачання:
вул. Титова, 8-16;
вул. Гагаріна, 4 (Новоолександрівка);
сел. Діївка-1 (частково);
вул. С. Ковалевської, 49-80;
вул. Калинова, 64-80;
вул. В. Макуха, 1-11;
вул. Фронтова;
вул. Волинська;
вул. Брюлова;
вул. Волновахи;
вул. Сочинська;
туп. Волинський.
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Крім того, зупинилась ПНС на вул. 25-ї Січеславської бригади, тому знижено тиск подачі води на верхніх поверхах:
просп. Гагаріна, 100-124.
Нормативний тиск буде відновлено найближчим часом.
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Автор:
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