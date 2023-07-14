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  • У Дніпрі десятки будинків та селище у передмісті залишилися без води: подробиці

У Дніпрі десятки будинків та селище у передмісті залишилися без води: подробиці

Сьогодні 13:54
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Новости Днепра про У Дніпрі десятки будинків та селище у передмісті залишилися без води: подробиці

Сьогодні, 14 липня, деякі мешканці Дніпра та передмістя залишилися без води.

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

  • вул. Титова, 8-16;
  • вул. Гагаріна, 4 (Новоолександрівка);
  • сел. Діївка-1 (частково);
  • вул. С. Ковалевської, 49-80;
  • вул. Калинова, 64-80;
  • вул. В. Макуха, 1-11;
  • вул. Фронтова;
  • вул. Волинська;
  • вул. Брюлова;
  • вул. Волновахи;
  • вул. Сочинська;
  • туп. Волинський.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Крім того, зупинилась ПНС на вул. 25-ї Січеславської бригади, тому знижено тиск подачі води на верхніх поверхах:

  • просп. Гагаріна, 100-124.

Нормативний тиск буде відновлено найближчим часом.

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Новости Днепра про У Дніпрі десятки будинків та селище у передмісті залишилися без води: подробиціУкраїнська

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