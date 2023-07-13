Відомий актор із Кривого Рогу, який зіграв Вітальку, спростував чутки про свою загибель на фронті (ВІДЕО)

Український актор Гарік Бірча, який полюбився глядачам завдяки комедійному телесеріалу «Віталька», спростував інформацію про свою загибель на фронті.

Зазначимо, актор з перших днів повномасштабної війни став на захист Батьківщини.

Нещодавно у мережі почала поширюватися інформація про те, що він загинув під час служби. Такі чутки дуже засмутили шанувальників знаменитості, тому він поспішив заспокоїти публіку.

Артист на своїй сторінці в Instagram оприлюднив відео, де сказав: “Друзі, всім привіт. Останнім часом в інтернеті ходять чутки про мою загибель. Як бачите, це фейк”.

Крім того, у ролику актор подякував фанатам за їхню любов і переживання, а також побажав усім українським військовослужбовцям повернутися додому живими і неушкодженими.

Також у дописі під відео він додав свій вірш:

Зазначимо, за рік служби Гарік Бірча виріс від звання старший сержант до головного сержанта.

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