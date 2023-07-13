Відомий актор із Кривого Рогу, який зіграв Вітальку, спростував чутки про свою загибель на фронті (ВІДЕО)

Зазначимо, актор з перших днів повномасштабної війни став на захист Батьківщини.
Нещодавно у мережі почала поширюватися інформація про те, що він загинув під час служби. Такі чутки дуже засмутили шанувальників знаменитості, тому він поспішив заспокоїти публіку.
Артист на своїй сторінці в Instagram оприлюднив відео, де сказав: “Друзі, всім привіт. Останнім часом в інтернеті ходять чутки про мою загибель. Як бачите, це фейк”.
Крім того, у ролику актор подякував фанатам за їхню любов і переживання, а також побажав усім українським військовослужбовцям повернутися додому живими і неушкодженими.
Також у дописі під відео він додав свій вірш:
Зазначимо, за рік служби Гарік Бірча виріс від звання старший сержант до головного сержанта.
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