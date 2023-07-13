У п’ятницю у Дніпрі деякі трамваї та тролейбуси тимчасово змінять рух: подробиці

Важлива інформація!

У Дніпрі у п’ятницю, 14 липня, з 09:00 до 13:00 деякі трамваї та тролейбуси змінять рух.

Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.

Так, завтра:

тролейбуси №8, №9 та трамваї №16 тимчасово не курсуватимуть;

та тимчасово не курсуватимуть; трамваї №12 будуть працювати за скороченим маршрутом – до вул. Ігоря Сікорського.

Зазначається, що зміни пов’язані з виконанням робіт з видалення аварійних дерев на просп. Богдана Хмельницького.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 13 та 14 липня деякі трамваї та тролейбуси закінчать свою роботу раніше.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: