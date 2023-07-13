Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У п’ятницю у Дніпрі деякі трамваї та тролейбуси тимчасово змінять рух: подробиці

У п’ятницю у Дніпрі деякі трамваї та тролейбуси тимчасово змінять рух: подробиці

Сьогодні 19:21
просмотров

Важлива інформація!

Новости Днепра про У п'ятницю у Дніпрі деякі трамваї та тролейбуси тимчасово змінять рух: подробиці

У Дніпрі у п’ятницю, 14 липня, з 09:00 до 13:00 деякі трамваї та тролейбуси змінять рух.

Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.

Так, завтра:

  • тролейбуси №8, №9 та трамваї №16 тимчасово не курсуватимуть;
  • трамваї №12 будуть працювати за скороченим маршрутом – до вул. Ігоря Сікорського.

Зазначається, що зміни пов’язані з виконанням робіт з видалення аварійних дерев на просп. Богдана Хмельницького.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 13 та 14 липня деякі трамваї та тролейбуси закінчать свою роботу раніше.

Читайте також:

Новости Днепра про У п'ятницю у Дніпрі деякі трамваї та тролейбуси тимчасово змінять рух: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У п'ятницю у Дніпрі деякі трамваї та тролейбуси тимчасово змінять рух: подробиціРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Допоможіть знайти: поліція Дніпра розшукує 16-річного Микиту Коваленка
Новини Дніпра
Сьогодні 19:45
Допоможіть знайти: поліція Дніпра розшукує 16-річного Микиту Коваленка

12 липня близько 17.00 неповнолітній хлопець вийшов з місця перебування…

Троє школярів з Дніпропетровщини перемогли на Міжнародному конкурсі комп’ютерних проєктів
Новини Дніпра
Сьогодні 18:45
Троє школярів з Дніпропетровщини перемогли на Міжнародному конкурсі комп’ютерних проєктів

На Міжнародному конкурсі комп’ютерних проєктів INFOMATRIX-2023 троє учнів з Дніпропетровської…

Можуть впасти в будь-який момент: у Дніпрі на Перемозі діти гуляють по недобудові
Новини Дніпра
Сьогодні 18:40
Можуть впасти в будь-який момент: у Дніпрі на Перемозі діти гуляють по недобудові

Поки батьки на роботі, діти гуляють...

Відомий актор із Кривого Рогу, який зіграв Вітальку, спростував чутки про свою загибель на фронті (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 17:44
Відомий актор із Кривого Рогу, який зіграв Вітальку, спростував чутки про свою загибель на фронті (ВІДЕО)

Український актор Гарік Бірча, який полюбився глядачам завдяки комедійному телесеріалу…

Наверх