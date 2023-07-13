У п’ятницю у Дніпрі деякі трамваї та тролейбуси тимчасово змінять рух: подробиці

У Дніпрі у п’ятницю, 14 липня, з 09:00 до 13:00 деякі трамваї та тролейбуси змінять рух.
Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.
Так, завтра:
Зазначається, що зміни пов’язані з виконанням робіт з видалення аварійних дерев на просп. Богдана Хмельницького.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 13 та 14 липня деякі трамваї та тролейбуси закінчать свою роботу раніше.
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