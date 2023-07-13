В пятницу в Днепре некоторые трамваи и троллейбусы временно изменят движение: подробности

Важная информация!

В Днепре в пятницу, 14 июля, с 09:00 до 13:00 некоторые трамваи и троллейбусы изменят движение.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Так, завтра:

троллейбусы №8, №9 и трамваи №16 временно не будут курсировать;

и временно не будут курсировать; трамваи №12 будут работать по сокращенному маршруту – до ул. Игоря Сикорского.

Отмечается, что изменения связаны с выполнением работ по удалению аварийных деревьев на просп. Богдана Хмельницкого.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 13 и 14 июля некоторые трамваи и троллейбусы закончат свою работу раньше.

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