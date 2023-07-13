В пятницу в Днепре некоторые трамваи и троллейбусы временно изменят движение: подробности

В Днепре в пятницу, 14 июля, с 09:00 до 13:00 некоторые трамваи и троллейбусы изменят движение.
Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
Так, завтра:
Отмечается, что изменения связаны с выполнением работ по удалению аварийных деревьев на просп. Богдана Хмельницкого.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 13 и 14 июля некоторые трамваи и троллейбусы закончат свою работу раньше.
Читайте также:
Автор:
Недавно мы писали, что в Днепропетровской области без вести пропал…
Нужна ваша помощь!
Без паники!
Сегодня утром, 13 июля, на улице Кооперативная в Подгородном произошел…
12 июля около 17.00 несовершеннолетний парень вышел с места нахождения в Новокодаком районе города и до настоящего времени не вернулся.
Украинские военные продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а также уничтожили 10 артиллерийских средств противника на огневых позициях.
На Міжнародному конкурсі комп’ютерних проєктів INFOMATRIX-2023 троє учнів з Дніпропетровської області здобули дві срібні та бронзову медалі.
Пока родители на работе, дети гуляют...
Украинский актер Гарик Бирча, полюбившийся зрителям благодаря комедийному телесериалу «Виталька», опроверг информацию о своей гибели на фронте.
Кабинет министров принял новое Постановление, согласно которому часть внутренне перемещенных лиц может потерять выплаты, для другой части переселенцев выплаты останутся в силе до конца января 2024 года.
На жилом массиве Тополь исчезла елка-символ микрорайона.
Вчера, 12 июля, около 21:00 на Черниговщине возле пгт Куликовка автомобиль выехал на железнодорожные пути, несмотря на запретные сигналы, и попал под поезд: погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Житель Днепра заставил мальчика раздеться перед камерой во время видеоразговора.
14 июля по всей территории Украины будет бурлить непогода. Не обделит вниманием она и Днепр.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!