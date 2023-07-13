На Чернігівщині автомобіль потрапив під потяг: загинуло подружжя з двома дітьми

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.
Зазначається, що внаслідок ДТП 32-річний водій, його 29-річна дружина та їхня 8-річна дочка загинули на місці. 3-річну дівчинку, яка зазнала травм, госпіталізували. На жаль, вона померла в лікарні.
За даним фактом відкрито провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб).
Попередньо відомо, що водій автівки рухався в напрямку Ніжина через залізничний переїзд, який обладнаний світловою та звуковою сигналізацією, а також відповідними дорожніми знаками. Водій проігнорував заборонені сигнали та рушив через переїзд, внаслідок чого відбулося зіткнення з електропоїздом сполученням «Чернігів-Ніжин».
На даний момент слідчі збирають матеріали про подію, встановлюють та допитують свідків. Призначено низку експертиз.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вантажний потяг на смерть збив жінку: що кажуть у поліції.
Читайте також:
Автор:
Днями у Дніпрі сталася трагедія - вантажний потяг на смерть…
Сьогодні вранці, 13 липня, на вулиці Кооперативна у Підгородньому сталася…
У Павлограді вночі 13 липня легковий автомобіль ЗАЗ «Славута» потрапив…
Останнім часом українці цікавляться, чому так мало залізничних рейсів з…