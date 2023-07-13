На Чернігівщині автомобіль потрапив під потяг: загинуло подружжя з двома дітьми

Учора, 12 липня, близько 21:00 на Чернігівщині поблизу смт Куликівка автомобіль виїхав на залізничну колію попри заборонні сигнали та потрапив під потяг: загинули четверо людей, зокрема двоє дітей.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Зазначається, що внаслідок ДТП 32-річний водій, його 29-річна дружина та їхня 8-річна дочка загинули на місці. 3-річну дівчинку, яка зазнала травм, госпіталізували. На жаль, вона померла в лікарні.

За даним фактом відкрито провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб).

Попередньо відомо, що водій автівки рухався в напрямку Ніжина через залізничний переїзд, який обладнаний світловою та звуковою сигналізацією, а також відповідними дорожніми знаками. Водій проігнорував заборонені сигнали та рушив через переїзд, внаслідок чого відбулося зіткнення з електропоїздом сполученням «Чернігів-Ніжин».

На даний момент слідчі збирають матеріали про подію, встановлюють та допитують свідків. Призначено низку експертиз.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вантажний потяг на смерть збив жінку: що кажуть у поліції.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: