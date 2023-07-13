У Дніпрі вкрали ялинку, яка була символом цілого масиву

На житловому масиві Тополя зникла ялинка-символ мікрорайону.

Нещодавно в районі Січі з дитячого майданчику зникла ялинка, яка багато років вважалася символом району. Дніпрянин Олександр припустив, що хтось міг поцупити деревце.

А ну, зізнавайтесь, хто поцупив нашу тендітну, лісову красуню з дитячого майданчику на Січі? Це був майже символ житлового масиву, так би мовити, кривий кіл у його серці, тепер на її місці пустир, – пише Олександр у місцевій спільноті на Facebook.

За словами місцевих, поблизу ялинки щорічно влаштовувати маленькі дворові гуляння, а перед новорічними святами прикрашали іграшками та різним непотребом.

Я теж помітила пару днів назад. Дуже прикро, що в нас є такі люди! То насправді був символ нашого масиву! Вкрали в дітлахів шматочок щастя і радості, якого зараз і так дуже мало, – пишуть дніпряни в соцмережі.

Дніпряни зазначають, що ялинка зникла місяць тому. Місцеві припускають, що її зрубали, бо дерево засохло. Останнім часом замість зеленої красуні посеред дитячого майданчика стояв засохлий стовбур.

Люди пропонують на цьому місці посадити інше дерево та започаткувати нову традицію.

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