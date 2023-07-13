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У Дніпрі вкрали ялинку, яка була символом цілого масиву

Сьогодні 17:17
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На житловому масиві Тополя зникла ялинка-символ мікрорайону.

Новости Днепра про У Дніпрі вкрали ялинку, яка була символом цілого масиву

Нещодавно в районі Січі з дитячого майданчику зникла ялинка, яка багато років вважалася символом району. Дніпрянин Олександр припустив, що хтось міг поцупити деревце. 

А ну, зізнавайтесь, хто поцупив нашу тендітну, лісову красуню з дитячого майданчику на Січі? Це був майже символ житлового масиву, так би мовити, кривий кіл у його серці, тепер на її місці пустир, – пише Олександр у місцевій спільноті на Facebook.

За словами місцевих, поблизу ялинки щорічно влаштовувати маленькі дворові гуляння, а перед новорічними святами прикрашали іграшками та різним непотребом. 

Я теж помітила пару днів назад. Дуже прикро, що в нас є такі люди! То насправді був символ нашого масиву! Вкрали в дітлахів шматочок щастя і радості, якого зараз і так дуже мало, – пишуть дніпряни в соцмережі. 

Дніпряни зазначають, що ялинка зникла місяць тому. Місцеві припускають, що її зрубали, бо дерево засохло. Останнім часом замість зеленої красуні посеред дитячого майданчика стояв засохлий стовбур. 

Новости Днепра про У Дніпрі вкрали ялинку, яка була символом цілого масиву

Люди пропонують на цьому місці посадити інше дерево та започаткувати нову традицію. 

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Новости Днепра про У Дніпрі вкрали ялинку, яка була символом цілого масивуУкраїнська

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