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  • У Дніпрі 13 та 14 липня деякі трамваї та тролейбуси закінчать свою роботу раніше

У Дніпрі 13 та 14 липня деякі трамваї та тролейбуси закінчать свою роботу раніше

Сьогодні 06:45
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13 та 14 липня у Дніпрі трамваї №18, №19 та тролейбуси №20 закінчать свою роботу раніше.

Новости Днепра про У Дніпрі 13 та 14 липня деякі трамваї та тролейбуси закінчать свою роботу раніше

Останні відправлення з остаточних зупинок:

Трамвай №18

  • від ДЕВЗ о 20:21
  • від ж/м Лівобережний-3 о 21:00

Трамвай №19

  • від пл. Старомостова о 19:56
  • від ж/м Лівобережний-3 о 20:52

Тролейбус №20

  • від вул. Європейської о 20:20
  • від ж/м Лівобережний-3 о 20:59

Зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії на перехресті просп. Миру з вул. Миколи Міхновського.

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