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Новини У Дніпрі 13 та 14 липня деякі трамваї та тролейбуси закінчать свою роботу раніше
У Дніпрі 13 та 14 липня деякі трамваї та тролейбуси закінчать свою роботу раніше
13 та 14 липня у Дніпрі трамваї №18, №19 та тролейбуси №20 закінчать свою роботу раніше.
Останні відправлення з остаточних зупинок:
Трамвай №18
від ДЕВЗ о 20:21
від ж/м Лівобережний-3 о 21:00
Трамвай №19
від пл. Старомостова о 19:56
від ж/м Лівобережний-3 о 20:52
Тролейбус №20
від вул. Європейської о 20:20
від ж/м Лівобережний-3 о 20:59
Зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії на перехресті просп. Миру з вул. Миколи Міхновського.
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Автор:
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