Дніпропетровщину атакували ворожі безпілотники: збили 6 “Шахедів”, є влучання у Кривому Розі

Сьогодні вночі окупанти знову атакували Дніпропетровську область безпілотниками.

Наші захисники з ПвК “Схід” збили 6 “Шахедів”. На жаль, ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося – є влучання у Кривому Розі.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

У місті пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені. Побита спецтехніка. Зачепило й транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки.

Постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.

Крім того, агресор вдарив і по Синельниківщині. По Великомихайлівській громаді поцілив з артилерії. Пошкодив склад, приватний будинок і лінію електропередач. Люди не постраждали.

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