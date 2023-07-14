Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Дніпропетровщину атакували ворожі безпілотники: збили 6 “Шахедів”, є влучання у Кривому Розі

Дніпропетровщину атакували ворожі безпілотники: збили 6 “Шахедів”, є влучання у Кривому Розі

Сьогодні 07:44
просмотров

Сьогодні вночі окупанти знову атакували Дніпропетровську область безпілотниками.

Новости Днепра про Дніпропетровщину атакували ворожі безпілотники: збили 6

Наші захисники з ПвК “Схід” збили 6 “Шахедів”. На жаль, ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося – є влучання у Кривому Розі.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

У місті пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені. Побита спецтехніка. Зачепило й транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки.

Постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.

Новости Днепра про Дніпропетровщину атакували ворожі безпілотники: збили 6

Новости Днепра про Дніпропетровщину атакували ворожі безпілотники: збили 6

Крім того, агресор вдарив і по Синельниківщині. По Великомихайлівській громаді поцілив з артилерії. Пошкодив склад, приватний будинок і лінію електропередач. Люди не постраждали.

Читайте також:

Новости Днепра про Дніпропетровщину атакували ворожі безпілотники: збили 6 Українська Новости Днепра про Дніпропетровщину атакували ворожі безпілотники: збили 6 Русский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині на трасі Mazda з’їхала в кювет та загорілася (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 06:45
На Дніпропетровщині на трасі Mazda з’їхала в кювет та загорілася (ФОТО)

Довелося викликати рятувальників.

“Герой” тижня – у Дніпрі затримали геть сп’янілого водія-порушника
Новини Дніпра
Вчора 22:00
“Герой” тижня – у Дніпрі затримали геть сп’янілого водія-порушника

3,82 проміле в крові водія ЗАЗу зафіксували поліцейські вчора у…

Обережно на дорогах: в Україні водії зможуть вчити теорію самостійно
Новини Дніпра
Вчора 21:15
Обережно на дорогах: в Україні водії зможуть вчити теорію самостійно

Верховна рада підтримала законопроект № 7354, який дозволить українцям самостійно…

Де у Дніпрі і досі відсутнє водопостачання: оперативна інформація на вечір 13 липня
Новини Дніпра
Вчора 20:30
Де у Дніпрі і досі відсутнє водопостачання: оперативна інформація на вечір 13 липня

У Дніпрі досі залишається знеструмленою приватною енергетичною компанією підвищувальна насосна…

Наверх