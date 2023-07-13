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  • Можуть впасти в будь-який момент: у Дніпрі на Перемозі діти гуляють по недобудові

Можуть впасти в будь-який момент: у Дніпрі на Перемозі діти гуляють по недобудові

Сьогодні 18:40
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Поки батьки на роботі, діти гуляють...

Новости Днепра про Можуть впасти в будь-який момент: у Дніпрі на Перемозі діти гуляють по недобудові

Сьогодні на житловому масиві Перемога-5 місцеві мешканці помітили дітей, які гуляють по недобудові…

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

На кадрах видно, що діти бігають поверхами недобуду, підходять до краю, кидають каміння у перехожих та автомобілі, які внизу.

На жаль, такі небезпечні ігри можуть призвести до трагедії.

Тому, батьки, будь ласка, поговоріть зі своїми дітьми та стежте за ними!

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Новости Днепра про Можуть впасти в будь-який момент: у Дніпрі на Перемозі діти гуляють по недобудовіУкраїнська Новости Днепра про Можуть впасти в будь-який момент: у Дніпрі на Перемозі діти гуляють по недобудовіРусский

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