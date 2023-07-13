Можуть впасти в будь-який момент: у Дніпрі на Перемозі діти гуляють по недобудові

Сьогодні на житловому масиві Перемога-5 місцеві мешканці помітили дітей, які гуляють по недобудові…
Відео опублікували місцеві Telegram-канали.
На кадрах видно, що діти бігають поверхами недобуду, підходять до краю, кидають каміння у перехожих та автомобілі, які внизу.
На жаль, такі небезпечні ігри можуть призвести до трагедії.
Тому, батьки, будь ласка, поговоріть зі своїми дітьми та стежте за ними!
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