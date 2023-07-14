Днепропетровщину атаковали вражеские беспилотники: сбили 6 «Шахедов», есть попадания в Кривом Роге

Сегодня ночью оккупанты снова атаковали Днепропетровскую область беспилотниками.

Наши защитники из ПвК “Схід” сбили 6 «Шахедов». К сожалению, ликвидировать все воздушные цели не удалось – есть попадания в Кривом Роге.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

В городе повреждено коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, еще три – повреждены. Пострадала спецтехника. Зацепило и транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома.

Пострадал 56-летний мужчина. Он будет лечиться дома.

Кроме того, агрессор ударил и по Синельниковщине. По Великомихайловской громаде попал из артиллерии. Повредил склад, частный дом и линию электропередач. Люди не пострадали.

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