Враг 8 раз атаковал Никопольщину: повреждено предприятие

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
За день на Никопольщине – 5 артобстрелов и 3 удара дронами-камикадзе. Повреждены промышленное предприятие и линия электропередач, говорится в сообщении главы ОВА.
Обошлось без погибших и пострадавших.
Также Сергей Лысак озвучил подробности утренних обстрелов в райцентре. По предварительной информации, повреждены авто и дом. Задело частное предприятие.
Сегодня мы писали о том, что вражеский дрон атаковал маршрутку в Никополе. Ранены 4 человека, среди них есть и ребенок.
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