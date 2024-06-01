Враг 8 раз атаковал Никопольщину: повреждено предприятие

Сегодня враг снова атаковал Никопольщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

За день на Никопольщине – 5 артобстрелов и 3 удара дронами-камикадзе. Повреждены промышленное предприятие и линия электропередач, говорится в сообщении главы ОВА.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Также Сергей Лысак озвучил подробности утренних обстрелов в райцентре. По предварительной информации, повреждены авто и дом. Задело частное предприятие.

Сегодня мы писали о том, что вражеский дрон атаковал маршрутку в Никополе. Ранены 4 человека, среди них есть и ребенок.

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