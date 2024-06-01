Помогите найти: в Днепропетровской области исчезла 47-летняя женщина с проблемами походки и зрения

Вчора, 31 травня, у період часу з 06.30 до 16.30 пішла з дому, з того часу її місцезнаходження невідоме.
Вчера, 31 мая, в период времени с 06.30 до 16.30 ушла из дома, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Об этом сообщает Поисково-спасательный отряд «Милена» Днепр в соцсетях.
При себе может иметь пакет с тапочками и белую шубу. Женщина плохо ориентируется в пространстве и нуждается в постоянном наблюдении и медпомощи.
Если вы видели Татьяну, пожалуйста, позвоните по телефону: (068) 777-01-12 или 102.
Сегодня мы писали о том, что над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили вражеский разведчик БПЛА.
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