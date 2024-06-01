Помогите найти: в Днепропетровской области исчезла 47-летняя женщина с проблемами походки и зрения

В городе Каменское Днепропетровской области без вести пропала 47-летняя женщина.

Вчора, 31 травня, у період часу з 06.30 до 16.30 пішла з дому, з того часу її місцезнаходження невідоме.

Вчера, 31 мая, в период времени с 06.30 до 16.30 ушла из дома, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает Поисково-спасательный отряд «Милена» Днепр в соцсетях.

Приметы: рост 156 см, худощавого телосложения, темно-русые короткие волосы.

Была одета: сиреневая ветровка, футболка персикового цвета, темно-синие джинсы, светлые мокасины.

Особые приметы: шрам на левой щеке, шрам на ладони, имеет недостатки походки и зрения.

При себе может иметь пакет с тапочками и белую шубу. Женщина плохо ориентируется в пространстве и нуждается в постоянном наблюдении и медпомощи.

Если вы видели Татьяну, пожалуйста, позвоните по телефону: (068) 777-01-12 или 102.

Сегодня мы писали о том, что над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили вражеский разведчик БПЛА.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: