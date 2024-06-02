На Днепропетровщине дотла выгорел гараж с легковушкой внутри

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Информация о пожаре поступила сегодня, 2 июня, в 9.23.
В Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения, расположенного по улице Петровская Покровского района города Кривой Рог.По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что огнем охвачены одноэтажный гараж и легковой автомобиль «ВАЗ» на общей площади 10 кв.м, — говорится в сообщении спасателей.
Возгорание ликвидировали через 30 минут. К счастью, погибших и травмированных нет.
О причинах пожара не сообщается.
Сегодня мы писали о том, что враг атаковал Днепропетровщину шахедами, ракетой и дронами.
Читайте также:
Автор:
Силы ПВО сбили вражеский беспилотник в Павлоградском районе.
Сегодня, 2 июня, в Днепре и области применили экстренные отключения…
В Днепре многим абонентам будут выключать газ.
Враг снова атаковал громады на Днепропетровщине.
Силы ПВО сбили вражеский беспилотник в Павлоградском районе.
Сегодня, 2 июня, в Днепре и области применили экстренные отключения света.
В Днепре многим абонентам будут выключать газ.
Враг снова атаковал громады на Днепропетровщине.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре водитель легковушки оригинально перевозил утят.
Сегодня враг снова атаковал Никопольщину.
В городе Каменское Днепропетровской области без вести пропала 47-летняя женщина.
В Днепре и области сегодня много раз объявляли воздушную тревогу.
В Днепропетровской области электромонтер получил травмы на работе.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!