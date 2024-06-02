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На Днепропетровщине дотла выгорел гараж с легковушкой внутри

Сегодня 12:59
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В городе Кривой Рог дотла выгорел гараж с автомобилем.

Новости Днепра про На Днепропетровщине дотла выгорел гараж с легковушкой внутри

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Информация о пожаре поступила сегодня, 2 июня, в 9.23.

В Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения, расположенного по улице Петровская Покровского района города Кривой Рог.По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что огнем охвачены одноэтажный гараж и легковой автомобиль «ВАЗ» на общей площади 10 кв.м, — говорится в сообщении спасателей.

Возгорание ликвидировали через 30 минут. К счастью, погибших и травмированных нет.

О причинах пожара не сообщается.

Сегодня мы писали о том, что враг атаковал Днепропетровщину шахедами, ракетой и дронами.

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