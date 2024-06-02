В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света

Это связано с тяжелой ситуацией в энергосистеме после обстрелов окупантов.
Экстренные отключения: Киев, Киевская область, Одесщина, Днепропетровщина, Донбасса. К сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов России продолжается. Поэтому по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения, — говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК.
В компании заявили, что энергетики по всей стране делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.
Жителей призвали экономить потребление света, чтобы помочь энергосистеме.
Вчера мы писали о том, что враг атаковал энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины.
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