Хотела «отсидеться»: в Днепропетровской области задержали жительницу Авдеевки, которая шпионила в пользу РФ

В Кривом Роге задержали жительницу Авдеевки, подозреваемую в шпионаже в пользу РФ.

Жительнице Авдеевки, передавшей военной ВС РФ информацию о движении украинских танков, сообщены о подозрении, говорится на сайте Офиса генпрокурора.

Живя в Авдеевке, женщина искала позиции украинских военных и сливала эту информацию сестре, которая была боевой медиком штурмовавшего город подразделения армии РФ, сообщает Служба безопасности Украины.

Правоохранители выяснили, что в июле 2023 года жительница Авдеевки передала своей родственнице через мессенджер Telegram данные военного характера. По телефону она рассказала сестре о движении по улицам города техники украинских защитников. Сосредоточила внимание на перемещении танковых подразделений ВСУ.

После того как в результате массированных обстрелов населенного пункта враг разбомбил и ее дом, женщина под видом переселенки переехала в Кривой Рог, где некоторое время скрывалась. Впрочем, ее разоблачила СБУ. Сейчас предательнице грозит до 8 лет тюрьмы.

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